Afschaffing opkomstplicht provincie- en gemeenteraadsverkiezingen: wat zou dat concreet betekenen?

Als het van de Vlaamse onderhandelaars afhangt, is het niet langer verplicht om te gaan stemmen voor de provincie- en gemeenteraad. En de burgemeester zou per definitie de kandidaat met de meeste voorkeurstemmen uit de grootste coalitiepartij worden. Op die manier zou bijvoorbeeld Mathias De Clercq (Open VLD) in Gent geen burgemeester zijn geworden.