De 18-jarige Charlotte Gysel uit Bovekerke is vrijdagavond om het leven gekomen na een ongeval het West-Vlaamse Edewalle, nabij Kortemark. De vrouw was kansloos toen ze in haar Fiat frontaal aangereden werd door een zware pick-up.

Het zware verkeersongeval gebeurde vrijdagavond, even na 22.30 uur. Charlotte Gysel was onderweg van haar weekendwerk in frituur ’t Smulhoekje in Koekelare en reed met haar Fiat Panda naar Lichtervelde ...