“Ik ging sterven, maar de mensen hebben me gered”: Xander (15) kon, net als Pia, rekenen op de goodwill van het grote publiek

Nijlen -

Dankzij een succesvolle sms-actie kan de kleine Pia uit Wilrijk haar peperdure medische behandeling bekostigen. Maar het meisje is lang niet de eerste die rekende op de goodwill van het grote publiek. In 2010 kon geen enkele chirurg in ons land nog iets doen voor Xander Daems (toen 5) uit Nijlen. Door een hersentumor had de jongen nog maar een paar maanden te leven. Tot het dorp geld begon in te zamelen voor een alles-of-niets­operatie in Turkije. Vandaag is Xander 15 jaar oud, 1,80 meter groot en kerngezond.