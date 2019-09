Doden bij aanslagen op verkiezingsdag in Afghanistan

De taliban hadden opgeroepen om de verkiezingen voor een nieuwe president in Afghanistan “met alle middelen te dwarsboomen”, en dat hebben ze gisteren ook gedaan. Zo’n 9,6 miljoen burgers hadden zich geregistreerd om te gaan stemmen, maar velen waren afgeschrikt door de oproep van de islamitische beweging. Terecht, zo bleek, want bij ontploffingen en raketaanvallen vielen minstens twee doden en zeventien gewonden. Eén dodelijk slachtoffer viel in de oostelijke provincie Nangarhar, in een school die als stembureau werd gebruikt. In een moskee in Kandahar vielen dan weer 14 gewonden. Volgens provincieraadslid Ghulam Rabbani begonnen strijders van de taliban om 4 uur plaatselijke tijd raketten af te vuren op Kunduz-stad, hoofdstad van de gelijknamige provincie. En erger is nog vermeden: in Kandahar werden sinds vrijdagavond al zeker 31 springtuigen onschadelijk gemaakt of gecontroleerd tot ontploffing gebracht.(sir, blg)