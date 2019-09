In ruil voor gratis tickets en drank hielden ze het netjes tijdens de wedstrijd

Romelu Lukaku ondervond het al bij zijn intrede bij Inter: in de match tegen Cagliari riepen de supporters van het andere team hem oerwoudgeluiden na toen hij een penalty trapte. Hij klaagde het aan op zijn Instagrampagina en maande aan tot actie tegen racisme. Maar de supporters van zijn eigen ploeg verdedigden de Cagliari-fans. “Het is niet racistisch, wij doen het ook. Om de tegenstander te destabiliseren”, luidde hun boodschap.

Dat het racisme zo verknocht zit het Italiaanse voetbal, blijkt nu ook bij Juventus. Vrijdagochtend kregen 38 hooligans van de club een jarenlang stadionverbod opgelegd, sommigen zelfs tot tien jaar. Ze chanteerden de ploeg: in ruil voor bepaalde voordelen – gratis tickets, gratis drankjes tijdens de rust, abonnementen met korting en uitnodigingen voor clubfeestjes – zou de spionkop zich tijdens de wedstrijd gedragen. Anders dreigden de hooligans met racistische koren.

“Racistische koren worden door de spionkop van Italiaanse topclubs vaak gebruikt om hun territorium af te bakenen”, zegt Andrea Monti, hoofdredacteur van sportkrant La Gazzetta dello Sport, aan de telefoon vanuit Milaan. “In de curva ( de spionkop of harde kern, nvdr.) zitten zware jongens, zoals veroordeelde drugscriminelen. De Ultra’s maken op die manier duidelijk dat in de curva eigen wetten gelden.”

Regels moeten veranderen

Andrea Monti Hoofdredacteur ‘La Gazzetta dello Sport’ “Clubs die worden afgeperst, moeten naar de rechter stappen en nauw samenwerken met de autoriteiten”

De klacht die Juve heeft ingediend, is volgens Andrea Monti een stap in de goede richting: “Clubs die worden afgeperst, moeten naar de rechter stappen en nauw samenwerken met de autoriteiten.”

Daarnaast moeten die clubs ook het gevoel krijgen dat de Italiaanse staat hen steunt, en daartoe moeten de regels veranderen. “Want op dit moment worden de clubs gestraft voor het wangedrag van supporters. Racistische liederen kunnen ertoe leiden dat clubs de volgende wedstrijd achter gesloten deuren moeten spelen. Bij een topwedstrijd verliezen topclubs tot drie miljoen euro aan ticketverkoop.” Dat maakt clubs kwetsbaar voor afpersing door hooligans.

“VAR tegen idioten nodig”

Sinds kort heeft Italië opnieuw een centrumlinkse regering, en de nieuwe minister van Sport, Vincenzo Spadafora, heeft al een overleg opgestart met de Italiaanse voetbalbond om “tien geboden” op te stellen die clubs moeten naleven in de strijd tegen racisme. Respecteren ze die nieuwe vuistregels – waaraan dus nog wordt gewerkt – dan riskeren ze niet langer een sanctie als er toch racisme opduikt.

Steeds vaker worden in Italië ook stadionverboden opgelegd, werpt hoofdredacteur Andrea Monti nog op. “AS Roma heeft een supporter donderdag een levenslang stadionverbod opgelegd, omdat die op sociale media zwaar had uitgehaald naar Juan Jesus.” De man had de Braziliaanse centrale verdediger van Roma onder meer een “vuile aap” genoemd. “Het stadionverbod wijst erop dat de mentaliteit verandert, maar clubs kunnen nooit zo repressief optreden als de politie”, zegt Monti. Daarom schreef hij deze week in een vlammend hoofdartikel dat er “ook een VAR tegen idioten nodig is”. “We hebben een VAR die op de centimeter nauwkeurig kan bepalen of een actie buitenspel was. Dan moet het toch ook mogelijk zijn dat de politie camera’s in de stadions hangt, waarmee racistische relschoppers worden geïdentificeerd, en na de wedstrijd worden gevat?”