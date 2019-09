Kansloos tegen die grote pick-up

Het zware verkeersongeval gebeurde vrijdagavond, even na 22.30 uur. Charlotte Gysel was onderweg van haar weekendwerk in frituur ’t Smulhoekje in Koekelare en reed met haar Fiat Panda naar Lichtervelde, waar haar vriend woont. Wat er precies gebeurde, is de deskundige van het parket nog aan het onderzoeken. Het kwam in ieder geval tot een zware frontale botsing met de Mercedes pick-up van een 38-jarige man, die in tegenovergestelde richting reed. De klap was bijzonder hevig. De Fiat Panda werd weggekatapulteerd en kwam eerst tegen een stenen muurtje aan een woning terecht, vervolgens raakte de wagen de paal van een verkeerslicht, om te eindigen met de neus aan de gevel van een woning. De pick-up ging na de crash meermaals over de kop en eindigde 50 meter verderop op zijn flank.

De hulpdiensten konden enkel het overlijden van de jonge vrouw vaststellen. jhm

Buurtbewoners hoorden de enorme klap. Ze kwamen meteen hulp verlenen en belden de hulpdiensten. Zowel de brandweerposten van Kortemark als van Koekelare kwamen ter plaatse. Net als drie ambulances, een mugteam en de politie. De brandweer moest beide bestuurders bevrijden. Voor Charlotte kon geen hulp meer baten. De 38-jarige man raakte zwaargewond, maar ligt intussen buiten levensgevaar in het ziekenhuis.

De pick-up eindigde op zijn flank. jhm

Grote verslagenheid

De verslagenheid in het dorpje Bovekerke is bijzonder groot na het overlijden van Charlotte. Het meisje komt uit een sociaal geëngageerd gezin. Haar papa Johan is aannemer en zit in het feestcomité van Bovekerke Kermesse. Samen met mama Griet maakt hij ook deel uit van de ouderkring. Charlotte laat ook nog een jongere broer, Arthur, na.

De jonge vrouw studeerde voor kleuteronderwijzeres in Torhout en zat daar in haar eerste jaar. Ze ging naar school met haar geliefde Fiat, die ze gekregen had nadat ze haar rijbewijs in mei had behaald. “Ze was bijzonder trots op haar autootje en reed er dan ook erg voorzichtig mee. Het is niet te geloven dat dit haar moet overkomen. Charlotte was zo’n lief en vriendelijk meisje. Ze stond altijd voor iedereen klaar. Voor iedereen is dit een mokerslag”, klinkt het in haar omgeving.