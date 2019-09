Meer dan dertig doden bij verkeersongeval in oosten van China

Het ongeval deed zich voor toen een reisbus met 69 inzittenden op een snelweg in de provincie Jiangsu tegen een vrachtwagen met daarin drie personen botste, meldt het staatspersagentschap Xinhua.

Volgens de eerste elementen van het onderzoek lag een lekke band bij de bus aan de oorzaak van het ongeval, maar verder onderzoek moet daarover uitsluitsel geven.

At least 36 people died and many injured after a bus collided with a van Sat morning in Yixing, E China's Jiangsu Province, police said in a statement. The rescue operation has ended, and the injured have been sent to nearby hospitals. Further investigation is underway. pic.twitter.com/B7H1Kcns1W