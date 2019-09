Wanneer “landen” we? Onderhandelaars voor Jambon I schuiven weer aan tafel

De onderhandelaars voor een nieuwe Vlaamse regering komen zondagochtend opnieuw bij elkaar. Het doel: onderhandelen tot de finish. Al kan het volgens ingewijden ook maandag of dinsdag worden.

Zaterdag bogen technische werkgroepen zich over cijferwerk en pistes voor de begroting. Tegelijk had formateur Jan Jambon (N-VA) zaterdagnamiddag doorlopend gesprekken en contacten met partijvoorzitters Bart De Wever (N-VA), Gwendolyn Rutten (Open VLD) en Wouter Beke (CD&V). Omdat CD&V-toponderhandelaar Hilde Crevits zaterdag niet mee kon onderhandelen vanwege het huwelijk van haar zoon, werd afgesproken om zaterdag niet door te duwen in de onderhandelingen.

Naast de begroting lagen zaterdag nog wel meer knelpunten op tafel. “Het is niet zo dat men zich enkel over de begroting heeft gebogen”, klinkt het. Zo is er bijvoorbeeld gediscussieerd over de verstrengde inburgeringsregels en met name over de getrapte toekenning van sociale rechten voor groepen nieuwkomers (bv. toegang tot sociale woningen of het Groeipakket/kinderbijslag). In hoeverre kan zo’n regeling juridisch sluitend gemaakt worden? De vraag is of Jambon zondag, na 47 dagen onderhandelen en 126 dagen na de verkiezingen, alle puzzelstukken in elkaar kan doen passen en een akkoord kan sluiten.

Zondagochtend - 9 of 10 uur, is te horen - zouden de onderhandelaars weer aan tafel gaan, maar het is twijfelachtig of er zondag ook al een landing komt. Verscheidene betrokkenen houden rekening met maandag of dinsdag. “Al is dat zeer onvoorspelbaar”, zo klinkt het. “Het kan ineens onverwacht snel gaan, of er kan integendeel nog een heel pakket zijn dat meer tijd vraagt dan voorzien. De sfeer rond de tafel is in ieder geval constructief.” Wat volgens een andere betrokkene een gevolg is van de aanslepende gesprekken: “Het vertrouwen tussen de onderhandelaars is door de vele gesprekken gegroeid.”

