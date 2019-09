Mexicaanse crooner José José overleden

De Mexicaanse zanger José Rómulo Sosa Ortiz, beter bekend onder zijn artiestennaam José José, is op 71-jarige leeftijd overleden. Dat hebben zijn zoon en de Mexicaanse regering zaterdag bekendgemaakt. De crooner was immens populair in Latijns-Amerika. Hij overleed aan de gevolgen van pancreaskanker.

José José werd ook wel “de prins van het lied” genoemd. Hij verkocht meer dan 120 miljoen albums tijdens zijn carrière en viel meermaals in de prijzen met zijn romantische ballades. Bekende nummers zijn onder meer ‘El Triste’ en ‘La Nave del Olvido’, zijn eerste grote hit in Mexico en Latijns-Amerika. Dat nummer kwam uit in 1970 en komt daar nu nog geregeld op de radio.

Tv-zender Televisa, die jarenlang samenwerkte met de crooner, zei dat de zanger zaterdag overleden was in een ziekenhuis in Homestead, bij Miami (VS).

De Mexicaanse minister van Cultuur betreurt op Twitter het overlijden van “een van de meest geliefde stemmen van Mexico”. Zelfs de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador reageerde op de dood van de zanger. “Hij was een buitengewone zanger (...) Met zijn nummers heeft hij veel mensen van mijn generatie laten huilen, maar ook gelukkig gemaakt”, liet de president weten in een mededeling.

Ook de internationale muziekwereld reageert op het overlijden. “Dit is een trieste dag voor alle artiesten die het geluk hebben gehad om momenten met José José te mogen doorbrengen. Rust zacht lieve vriend”, zegt Julio Iglesias op Twitter. José José heeft ook de jongere generatie artiesten geïnspireerd. “Ik betreur het heengaan van José José, zonder twijfel een van de grootsten in de muziek. Zijn stem zal voor altijd in ons hart klinken. Dat hij mag rusten in vrede”, laat de succesvolle Colombiaanse singer-songwriter Juanes weten.

Fans van José José hebben al bloemen neergelegd bij zijn ster op de Hollywood Walk of Fame. In Mexico verzamelden ze aan zijn monument in Mexico Stad.