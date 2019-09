“Beschermengel” van Saudische koning Salman gedood in vuurgevecht

“Generaal Abdel Aziz al-Fagham, lijfwacht van koning Salman, is dood”, schrijft het dagblad Saudi Gazette. De staatstelevisie al-Ekhbariya meldt dat de generaal omkwam “tijdens een vuurgevecht in Jeddah in het kader van een persoonlijk dispuut”.

De generaal is als vaste lijfwacht van koning Salman een familiair zich voor de Saudi’s. Zijn dood weekt op sociale media dan ook heel wat reacties los. Vele Saudi’s betreuren het heengaan van de “beschermengel” van de koning.

Abdul Aziz Fagham, bodyguard of Saudi King Salman, was reportedly killed in Jeddah at his friend's home under mysterious circumstances. As per Saudi media, there was a personal dispute between the two friends pic.twitter.com/zHN3ha3TzK