SpaceX stelt futuristisch prototype van ruimtetuig voor: “Essentieel voor bouw van basis op Mars”

Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft zaterdag een prototype voorgesteld van een ruimtetuig dat mensen en vracht naar overal in ons zonnestelsel kan brengen en dat herbruikbaar is.

SpaceX, het bedrijf van Tesla-baas Elon Musk, is een pionier op het vlak van ruimtevaart. Zo bouwde het op eigen kracht de Falcon-draagraket die de commerciële ruimtevaart op zijn kop heeft gezet, onder meer door de kosten te drukken via hergebruik van de eerste rakettrap. Musk stelde ook al kolonisering van Mars in het vooruitzicht. Kan daarvoor gebruikt worden: het Starship, een ruimtetuig waarvan zaterdag in Cameron County in Texas een prototype werd voorgesteld.

11 years ago today, we launched our first successful mission. To date, we’ve completed 78 launches and have developed the world’s only operational reusable orbital class rockets and spacecraft—capable of launching to space, returning to Earth, and flying again pic.twitter.com/5L0q9PJ90P — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019

Starship zal tot honderd mensen naar de maan, Mars of andere bestemmingen kunnen brengen. Ook vrachtvervoer is mogelijk, wat de bouw van een basis op de natuurlijke satelliet van de aarde of op Mars al wat dichterbij brengt. SpaceX hoopt al binnen een half jaar een prototype van Starship in een baan rondom de aarde te kunnen brengen. Indien die test naar wens verloopt, kunnen pakweg volgend jaar al tests met mensen aan boord uitgevoerd worden.

Starship will provide affordable delivery of significant quantities of cargo and people, essential for building Moon bases and Mars cities pic.twitter.com/0BImZP1qmM — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019

SpaceX maakt zich sterk al vanaf 2025 mensen naar de Mars te kunnen brengen, terwijl het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA pas ten vroegste in de jaren 2030 een bemande missie naar de rode planeet mogelijk acht.

Gigantische draagraket

Het ruimteschip heeft voor de lancering wel een enorme lanceerraket nodig die de naam Super Heavy kreeg. Naargelang de aard van de missie is het aantal Raptor-motoren van het gevaarte aan te passen, tot 37 stuks als het nodig is.

Starship update live now https://t.co/JSD3Bx9MGY — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019

Ultimately, Starship will carry as many as 100 people on long-duration, interplanetary flights pic.twitter.com/mDujtYeLwV — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019