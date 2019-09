In een pretpark in Mexico zijn zaterdag twee mensen om het leven gekomen doordat een karretje van een achtbaan ontspoorde. Twee andere mensen raakten gewond, zij werden in stabiele toestand naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de krant El Universal.

Het ongeval gebeurde in het pretpark La Feria Chapultepec Mágico in Mexico-Stad. Op beelden op sociale media is te zien dat het achterste karretje van de trein uit de bocht vliegt. Het park werd na het ongeval gesloten.