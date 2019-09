Opnieuw rellen in Hongkong: politie zet traangas en pepperspray in tegen verboden betoging

In Hongkong is het zondag naar aanleiding van protest weer tot rellen gekomen. De politie zette traangas en pepperspray in tegen demonstranten.

Op drie plaatsen in Hongkong waren protestmarsen gepland, waaronder een “mars tegen het totalitarisme” die deel uitmaakte van een wereldwijde campagne. De politie had die verboden. Toen er niettemin deelnemers verzamelen bliezen in de shoppingwijk Causeway Bay was de politie massaal aanwezig. Ze controleerde ook voorbijgangers.

Her en der kwam het tot arrestaties, waarop de betogers met waterflessen en andere voorwerpen de agenten bekogelden. Die beantwoordden dit met traangas en pepperspray. Duizenden mensen trokken daarop aansluitend verder door de straten.

Bij de ‘kooptoren’ in het winkelcentrum Festival Walk in Kowloon Tong waren er ook gerichte acties tegen handelszaken die als Pekinggezind gelden. Daarbovenop wilden middelbare scholieren betogen in Tsuen Wan nabij de grens met China.

Het is reeds het zeventiende weekeinde op rij dat er in de vroegere Britse kroonkolonie protest is tegen de plaatselijke autoriteiten en de groeiende invloed van Peking.

