Meerderheid van Nederlanders wil lagere maximumsnelheid op snelwegen

57 procent van de Nederlanders vindt dat er maatregelen moeten komen om de maximumsnelheid op Nederlandse snelwegen te verlagen. Onder degenen die regelmatig op die snelwegen rijden, ligt dat percentage ongeveer 10 procent lager. In totaal is 39 procent tegen dergelijke maatregelen. Dat meldt opiniepeiler Maurice de Hond zondag.

Voorzitter Johan Remkes van het Adviescollege Stikstofproblematiek presenteerde afgelopen week een eerste advies met voorstellen voor maatregelen op korte termijn voor de stikstofproblematiek. De Nederlandse Raad van State zette eerder dit jaar een streep door het stikstofbeleid van het land, waardoor tal van projecten stil kwamen te liggen. De commissie stelt onder meer voor de maximumsnelheid op snelwegen en provinciale wegen te verlagen, vooral in de buurt van natuurgebieden.

Van de deelnemers aan de peiling van De Hond vindt 42 procent dat op alle snelwegen in Nederland de maximumsnelheid op 100 kilometer per uur zou moeten komen, terwijl 53 procent het daarmee niet eens is.