Rukwinden tot 90 km/uur verwacht: noodnummer geactiveerd, stormvloedwaarschuwing aan de kust

Onze kust en ook het Belgische binnenland mag zich verwachten aan hevige rukwinden tot wel 90 kilometer per uur. Dat laat het KMI en het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust weten. Die laatste stuurt zelfs een stormvloedwaarschuwing de wereld in. “Het is vooral de combinatie van storm en een hoog springtij die maakt dat de alarmdrempel voor het afkondigen van de stormvloedwaarschuwing is bereikt”, klinkt het.

Vooral aan onze kustlijn mogen ze zich schrap zetten. Nicolas Roose van NoodweerBenelux legt het uit aan Het Nieuwsblad: “In de namiddag zullen vanaf de Noordzee enkele nieuwe buienzones over ons land trekken. Maar vooral de wind zal hevig tieren. Die zal gemiddeld snelheden aannemen van 75 à 85 kilometer per uur. Al durven we zelfs niet uit te sluiten dat er lokaal in het westen van ons land sprake zou kunnen zijn van 90 kilometer per uur.”

Ook het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft een stormvloedwaarschuwing afgekondigd. “Voor komende nacht om 3.00 uur lokale tijd wordt een waterstand van 5,60 meter verwacht. Voor de veiligheid sluiten ze dan ook de staketsels en havendammen af voor het publiek. Ook wandelen op dijken is niet zonder gevaar. Om schade aan de sluizen en de basculebrug in Oostende te voorkomen, zullen ook die delen beveiligd worden. Ook de poorten in de stormmuur op de zeedijk van Wenduine worden tijdens deze procedure dichtgezet”, klinkt het.

Het noodnummer is geactiveerd, zodat mensen met stormschade het 112-netwerk niet hoeven te belasten.

#1722 is opnieuw actief voor het melden van niet-levensbedreigende storm- of waterschade. KMI voorspelt fikse windstoten. — Crisis WVL (@CrisisWVL) 29 september 2019

Rest van het land

Ook het binnenland moet rekening houden met windvlagen. Het KMI spreekt van code geel over het hele land, vanaf 13 uur tot 1 uur zondagnacht. Dat wil zeggen dat er rukwinden tussen 70 en kilometer per uur kunnen zijn tijdens een bui.

De weersituatie van zondag. Foto: kmi

“West-Vlaanderen en de kustlijn krijgt het zwaarste gedeelte te verwerken, want daar is de overlastkans een fractie groter. Maar ook de andere provincies moeten inderdaad rekening houden met actieve buien en stevige pieken. We moeten er wel bij stilstaan dat dit ook heel lokaal kan zijn, waardoor bepaalde plekken absoluut geen schade of overlast kunnen ervaren”, aldus Roose.

Ook in Antwerpen aan de kaaien neemt de stad specifieke maatregelen. “Er wordt vannacht stormtij voorspeld op de Schelde, wat ook een impact zal hebben op Antwerpen. De waterkeringspoorten zullen daarom vandaag om 15 uur gesloten worden”, klinkt het. Wie bij gesloten waterkeringspoorten de parkeerterreinen af wil rijden, gebruikt de aangeduide nooduitritten. Het is sterk afgeraden om te voet de waterkeringsmuur over te steken tijdens of onmiddellijk na hoogwater.

Oplossingen tegen krachtige wind

Enkele aanbevelingen zijn dan ook op zijn plaats. Als er dakpannen los te komen zitten, kruip dan zeker niet zelf op uw dak en bel een dakwerker of bij grote schade de brandweer via 1722. Zorg voor beschutting voor je huisdieren buiten, en vergeet ook de kleine kippen of konijnen niet. Haal de losse elementen van uw terras en zorg dat er ook niets op uw auto kan vallen. De bomen verliezen volop takken en bladeren in de herfst, dus ook parkeren onder bomen is niet aan te raden.

TIPS. Wat moet je doen voor en tijdens het noodweer?

Grillig in de herfst

Volgens Noodweer Benelux zijn deze waarschuwingen en weerkaarten absoluut geen verrassing. “Dit is zeker niet uitzonderlijk voor deze tijd van het jaar. Eind september en begin oktober mogen we ons altijd klaarhouden voor stormachtig weer. Zo werken de seizoenen nu eenmaal”, besluit NoodweerBenelux.

Zondagnacht gaat het meteen minder hard waaien met geleidelijk nog een matige tot een vrij krachtige westenwind. De rukwinden nemen af van 70 à 80 km/u naar 40 à 50 km/ u. Aan de kust ruimt de wind naar het noordwesten en zwakt hij af van zeer krachtig naar vrij krachtig. Maandag wordt het wisselend bewolkt met in de loop van de dag enkele lokale buien. De wind waait eerst matig uit west tot zuidwest en wordt naar de avond toe zwakker. Maxima van 13 tot 18 graden.

Maandagochtend verdwijnt de waarschuwing voor code geel van de weerkaarten. Foto: KMI

Dinsdag wordt een zeer wisselvallige dag met regen, buien en lokaal onweer. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind met pieken tot 70 km/h, bij onweer mogelijk iets meer. Maxima tussen 14 en 19 graden.

Woensdag verloopt rustiger met een wisselende bewolking en enkele lokale buitjes. Het is aanzienlijk koeler met maxima rond 13 graden in het centrum, bij een zwakke tot matige en aan zee matige tot vrij krachtige noordwestelijke wind. Donderdag blijft het onder hogedrukinvloed droog maar bewolkt. Het is nog altijd fris met maxima tussen 8 en 14 graden.

De verwachting voor vrijdag is nog heel onzeker met de restanten van orkaan Lorenzo die over en ten zuiden van onze streken trekken. De kans op neerslag lijkt toch groot alsook een toename van de wind. De temperaturen kunnen dan weer stijgen tot 19 graden.