Hun eigen Pia: Duitse overheid grijpt wel in om het leven van Michael (1) te redden

Het lot van baby Pia beroerde de afgelopen weken heel Vlaanderen: het kleine meisje uit Wilrijk had een levensreddend spuitje nodig, maar door de waanzinnig hoge kostprijs moesten haar ouders zich richten tot barmhartig Vlaanderen. Met succes, maar het gebrek aan hulp van overheidswege ergerde velen. Een soortgelijk verhaal uit Duitsland bewijst nu hoe het ook kan.

Baby Michael (1) uit Ludwigsburg nabij Stuttgart lijdt aan SMA. Dezelfde ernstige neuromusculaire ziekte als Pia Boehnke, het zeven maanden oude Vlaamse meisje dat door de gulle giften van tienduizenden sympathisanten in de nabije toekomst een levensreddend spuitje kan krijgen. En net als bij Pia probeerden de ouders van Michael door een wanhoopskreet op het internet genoeg geld in te zamelen om “het duurste medicijn ter wereld” te kunnen betalen zodat hun zoon zijn tweede verjaardag kon halen.

Maar in tegenstelling tot bij Pia, die straks de volle pot moet betalen zonder tussenkomst van de Belgische overheid, greep de Duitse overheid wel in om het leven van Michael te redden. De ziektekas van zijn ouders Oleg en Marina bevestigde onlangs dat het de vereiste 1,9 miljoen euro zou betalen voor een behandeling in de Verenigde Staten met Zolgensma, het peperdure maar in Europa nog niet goedgekeurde medicijn van het Zwitserse Novartis.

Michael kreeg afgelopen dinsdag zijn spuitje, en is intussen alweer thuis. In een emotioneel bericht op Facebook bedankten de ouders van Michael alle sympathisanten: “Als je ergens sterk in gelooft en er onophoudelijk tegenaan gaat, dan komt het uiteindelijk goed! Met jullie steun, jullie kracht, jullie gebeden en jullie geloof in wonderen hebben we samen het onmogelijke gedaan - Michael heeft vandaag de levensreddende infusie gekregen.”

De 1,3 miljoen euro die gedoneerd werd voor Michael zullen nu gebruikt worden voor andere goede doelen.

