72-jarige man schiet inbreker dood die tuinhuisje probeert binnen te dringen en kruipt gewoon terug in bed

Een 72-jarige man heeft een inbreker doodgeschoten in de Amerikaanse staat Texas. James Michael Meyer kroop nadien rustig opnieuw in zijn bed en besloot pas twee uur later de hulpdiensten bellen. Op dat moment was de dief al overleden.

Donderdagnacht rond vijf uur schrok Meyer naar eigen zeggen wakker van lawaai rond zijn huis, toen hij uit zijn bed strompelde. Toen hij naar buiten keek, begreep hij wat er aan de was hij: een man was in de tuin met een pikhouweel zijn schuur aan het openen. De bewoner schoot meteen in actie. Hij snelde naar beneden, griste zijn pistool mee en liep schreeuwend naar buiten, in de hoop de inbreker te verjagen.

Vanaf dan verschillen de versies van de politie en de bewoner. Meyer beweert dat de dief niet op de vlucht sloeg en net een paar stappen in de richting van het huis zette. De 72-jarige man aarzelde niet meer en haalde de trekker over. De agenten en forensische experts beweren echter dat de inbreker wel degelijk zijn pikhouweel liet vallen en het op een lopen zette. Meyer beweert daarna nog één keer in de duisternis te hebben geschoten. En vervolgens doodleuk terug naar bed te zijn gegaan.

Pas twee uur later, om zeven uur, belde Meyer de hulpdiensten, nadat zijn vrouw een advocaat had gecontacteerd. Elke vraag van de noodcentrale weigerde hij te beantwoorden, zo schrijft de Dallas Morning News. Het enige wat hij zei was dat hij zelf slachtoffer was van een misdrijf en dat er medische hulp nodig was. Bij aankomst vinden de politieagenten een lichaam in het park tegenover zijn huis. De man was overleden.

Nu is de 72-jarige man gearresteerd en in verdenking gesteld voor moord.