Nog geen regeerakkoord of Hendrik Bogaert (CD&V) heeft al kritiek: “Thermometer weggooien omdat je uitslag niet leuk vindt, is ondemocratisch”

De vorige Vlaamse regering kreeg al snel het etiket van een ‘kibbelkabinet’ opgekleefd. Net daarom wil formateur Jan Jambon (N-VA) ditmaal alle puntjes op de i zetten alvorens hij met een afgewerkt akkoord naar buiten treedt. En toch is nu al een eerste scheurtje zichtbaar met coalitiepartner in spe CD&V: Hendrik Bogaert laat weten geen voorstander te zijn van het afschaffen van de opkomstplicht, nochtans één van de voorstellen waarover al consensus bestaat bij de Vlaamse onderhandelaars.

Het regeerakkoord is nog niet af, maar over enkele aspecten bereikten de onderhandelaars de afgelopen weken al wel een akkoord. Het afschaffen van de opkomstplicht bij provinciale en gemeenteraadsverkiezingen, bijvoorbeeld. Open VLD is daar al langer voorstander van: de partij ziet het als een testcase om later eventueel uit te breiden naar de Vlaamse en federale verkiezingen, en wordt daarin gesteund door N-VA.

Bij CD&V is er echter weerstand. Hendrik Bogaert is tegen, volgens het Kamerlid “houdt de opkomstplicht lokale gemeenschappen samen, betrekt mensen bij bestuur en omgekeerd.” Maar Bogaert insinueert ook dat de verkiezingsoverwinning van Vlaams Belang een rol speelt bij het voorstel. “De thermometer weggooien omdat je de uitslag niet leuk vindt, is ondemocratisch. Typisch een idee van de elite van de liberal democracy”, aldus de vertegenwoordiger van de rechtse flank van CD&V.