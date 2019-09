Rookwolk van fabrieksbrand in Frankrijk waait over naar België: CDH vraagt onderzoek

CDH-fractieleidster in de Kamer Catherine Fonck vraagt de bevoegde autoriteiten om grondstalen te nemen om de neerslag van de rookwolk die over ons land trok na een fabrieksbrand in Rouen, te analyseren.

Donderdagochtend rond 2.40 uur brak brand uit bij Lubrizol, een chemische fabriek in het Franse Rouen. Lubrizol produceert additieven voor het verrijken van oliën, brandstoffen en industriële verf. De wolk trok daarna over ons land, meldde het Waalse Crisiscentrum zaterdag. Inwoners van Henegouwen merkten na de brand roetneerslag op. Zij kregen de raad de woning te verluchten, handschoenen te dragen bij het opruimen van het roet en groenten en fruit uit de tuin grondig af te spoelen.

Volgens de Franse autoriteiten was het gehalte aan toxische stoffen niet groot genoeg om schadelijk te zijn voor de gezondheid, maar CDH-Kamerlid Catherine Fonck vraagt toch een onderzoek. Volgens Fonck is er amper informatie voorhanden over de inhoud van de rookwolk, en is er geen enkele actie ondernomen om het risico op de omgeving en de volksgezondheid te beperken. “We moeten elk mogelijk risico met zekerheid kunnen identificeren, en zo goed mogelijk beheersen. Twijfel is hier niet toegestaan”, zegt ze. Fonck vraagt de bevoegde autoriteiten grondstalen te nemen en daarna “snel en transparant te communiceren over de resultaten en de te nemen maatregelen”.