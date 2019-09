Dader van steekpartij met schroevendraaier ingerekend in Leuven

Leuven - Op de Leuvense Oude Markt is zondagmorgen een 22-jarige Leuvenaar afgevoerd naar het ziekenhuis nadat hij slachtoffer werd van een steekpartij met een schroevendraaier. De politie was meteen ter plaatse en rekende een verdachte in die ter beschikking werd gesteld van het parket. Het slachtoffer mag normaal gezien later vandaag al het ziekenhuis verlaten.

Ondanks het feit dat de politie dit weekend zichtbaar aanwezig was in het Leuvense uitgaansleven deden er zich opnieuw enkele schermutselingen voor. De politie kwam bij meldingen van overlast snel ter plaatse en pakte een tiental heethoofden op die mochten afkoelen in een politiecel.

Er deden zich dit weekend ook enkele ongevallen voor waarbij telkens personen lichte verwondingen opliepen. Een bestuurder reed vrijdagmiddag bij het voorbijsteken van een andere auto die betrokken was bij een ongeval een 25-jarige fietser aan die met lichte verwondingen naar het ziekenhuis werd overgebracht. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf.