Nieuwe tegenslag voor Boris Johnson: Londen vraagt om officieel onderzoek te openen naar relatie met zakenvrouw

Het zit Boris Johnson dezer dagen niet mee: de Britse premier leed de afgelopen weken politieke nederlaag na politieke nederlaag, en nu heeft hij ook een juridisch probleem. De Londense overheid heeft de politiewaakhond gevraagd om een onderzoek te openen naar mogelijk misbruik van overheidsgeld door Johnson.

De ‘Greater London Authority’ bevestigde vrijdag dat het een “gedragszaak” over Johnson had doorgestuurd naar de politiewaakhond ‘Independent Office for Police Conduct’. De zaak in kwestie gaat over beschuldigingen in de krant ‘The Sunday Times’ dat Johnson toen hij burgemeester van Londen was een nauwe persoonlijke band met een Amerikaanse onderneemster niet correct had aangegeven. De vrouw zou duizenden Britse ponden aan publiek geld en plekjes op officiële handelsreizen hebben gekregen.

Het onderzoek moet nu uitwijzen of er voldoende bewijs is om een volwaardig onderzoek te openen. Dat zou kunnen leiden tot formele aanklacht van ‘wangedrag in openbaar ambt’. Maar volgens een woordvoerder van Johnson is de klacht ongegrond. “De eerste minister verzette als burgemeester bergen werk om onze hoofdstad in de hele wereld te verkopen. Alles werd gedaan op de correcte en normale manier.”