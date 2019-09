Meisje (10) met rugaandoening dreigt niet mee te kunnen op schooluitstap, maar dan springt leraar in de bres

Een prachtige actie van een leraar voor één van zijn tienjarige leerlingen verovert de harten van mensen van over de hele wereld. De kleine Ryan King heeft immers een rugaandoening en even leek het alsof zij (en haar rolstoel) daardoor niet mee kon op een schooltrip naar de watervallen van de rivier Ohio in het Amerikaanse Louisville. Maar dat was buiten leraar Jim Freeman gerekend.

Spina bifida. Zo heet de aandoening waardoor de tienjarige Ryan King in een rolstoel zit en zelf niet meer kan wandelen. Een open rug, zeggen we in de volksmond ook wel eens. Haar lichamelijke beperking veroorzaakt dat het meisje aan een rolstoel gekluisterd is. Het dappere kind laat zich er normaal niet door van de wijs brengen. Maar toen de school een uitstap aankondigde naar een gebied dat niet toegankelijk was voor rolstoelen, leek het toch even of ze zich erbij neer zou moeten leggen.

Foto: Facebook/Team Ryan

Heldhaftige leraar

Maar haar leraar dacht daar helemaal anders over. Hij gebruikte zijn eigen rug om de aandoening aan haar rug minder beperkend te laten zijn. Dat schrijft de moeder van het meisje zelf op Facebook. “Als ik de school van mijn kinderen nog niet genoeg heb bewierookt, luister dan hier naar”, begon ze. “Ik dacht al aan een alternatieve uitstap met haar, toen een leraar in de bres sprong en zei: ‘Ik wil haar met plezier de hele dag ronddragen bij de watervallen’. Ze is nu zo enthousiast dat ze dat zonder mij kan doen dat het mijn mijn hart doet smelten.”

Bijzonder detail: leraar Jim Freeman geeft niet eens les aan Ryan. Hij wou gewoon helpen. Hij droeg de tiener die ongeveer 22,5 kilogram weegt een uur lang op zijn rug, bij een temperatuur van 32 graden.

“Ongelooflijk!”

Na de uitstap was Ryan door het dolle heen.Ze had niet alleen de watervallen gezien, ze had ook gevoeld dat ze overal welkom was, dat uitsluiting niet hoeft.

En dan zwijgen we nog van hoe enthousiast ze reageerde toen ze hoorden dat haar verhaal over de hele wereld met plezier gelezen werd. “Oh mijn god, ik kan niet geloven dat dit de hele wereld rondgaat”, roept ze met een verbaasd maar dolgelukkig gezicht in een video die haar moeder deelde. Haar verhaal is al duizenden keer gedeeld.