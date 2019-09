De Nederlandse zanger Thijs van der Molen is in de nacht van zaterdag op zondag in zijn woonplaats Breda op tachtigjarige overleden, zo heeft de openbare omroep NOS zondag gemeld.

Van der Molen werd geboren en getogen in Breda. Hij begon zijn carrière in 1967 en scoorde zijn grootste hit in 1979. Toen bracht hij samen met de band Oh Sixteen-Oh Seven ‘Het leven is goed in m’n Brabantse land’ uit. In 1969 had Van der Molen - ook in Vlaanderen - al een hit met ‘Drinke Totteme Zinke’.