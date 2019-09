Man wordt tegengehouden voor diefstal, omdat personeel denkt dat hij iets in broek verstopt: “Sorry, dat is gewoon mijn penis”

Het Verenigd Koninkrijk is in de ban van een bijzondere beschuldiging van diefstal. De 47-jarige Steve Whitehurst zal zich een bezoekje naar de winkel nog lang herinneren. Toen hij wou vertrekken uit één van de zaken werd hij plots tegengehouden door personeelsleden, omdat hij een opvallend grote bobbel in zijn broek had. Zijn reactie? “Sorry, dat is gewoon mijn penis.” Maar dat was niet voldoende, hij moest bewijzen leveren en vertrok met schaamrood op de wangen naar huis.

Foto: ISOPIX

“Ik dacht dat ze een grapje maakten”, zei Whitehurst tegen de lokale krant The Sentinel. Maar niets was minder waar. De bobbel in zijn broek was zo groot dat het personeel van Scotts, een kledingzaak, vermoedde dat hij een kledingstuk in zijn broek had gestopt.

Whitehurst had net afgerekend. “Ze bleven maar naar mijn kruis wijzen. Ik zei: sorry, maar dat is mijn penis. Ik vroeg hen wat ik moest doen om mijn onschuld te bewijzen. Ze hielden niet op. Dus ik had geen andere keuze”, zei hij. Met een mannelijke medewerker moest hij het pashokje in, om te bewijzen dat hij niets had gestolen.

Na een nazicht bleek dat de man wel degelijk de waarheid sprak. Hij was gewoon groot geschapen. “Ik ben wat kilo’s aangekomen, dus mijn broek zit wat strakker. Maar ik kan er niets aan doen dat ik zo gemaakt ben”, reageert hij achteraf misnoegd.

Vernederend

Volgens de Engelsman probeerden mensen hem eenmaal buiten het pashokje weer tegen te houden. “Ik werd gevangen gehouden. Ondertussen had zich een gigantische menigte verzameld buiten, zo’n honderd man. Het was vernederend. Veel mensen vinden het grappig, maar ik denk dat het niet om te lachen is.”

Een woordvoerder van de winkel stelt dat Whitehurst agressief werd, en dat nooit is gevraagd om kleren uit te doen. De Engelsman blijft bij zijn verhaal. De volgende morgen ging hij terug en eiste een formele verontschuldiging, maar kreeg nul op het rekest. “Het voelde alsof ik een kleine man was, weliswaar met een grote penis, die het moest opnemen tegen het grote bedrijf. Erg frustrerend.” Zijn vrouw Mandy Shenton (46) valt hem bij. “Hoe ze hem behandelden, was bespottelijk.”