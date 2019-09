Britse ISIS-bruid smeekte om terug te keren naar huis, maar Britse minister van Binnenlandse Zaken drukt alle hoop de kop in

De Britse voormalige ISIS-bruid Shamina Begum zal nooit terug naar het Verenigd Koninkrijk terugkeren. Dat heeft de Britse minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel, verklaard aan Britse media. Begum verloor eerder dit jaar haar Britse nationaliteit. De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, Sajid javid, stelde dat gezien haar roots ze een nieuwe nationaliteit moet aanvragen in Bangladesh.

Begum trok op haar 15de naar Syrië om zich aan te sluiten bij terreurgroep Islamitische Staat (ISIS). Daar trouwde ze met een de Nederlandse Syriëstrijder Yago Riedijk. Naar eigen zeggen was ze een licht depressieve en manipuleerbare tiener. Haar rol binnen het kalifaat was naar eigen zeggen “baby’s maken”. Maar volgens andere bronnen zou ze actief lid zijn geweest van de gevreesde ‘moraalpolitie’.

Ze kreeg er drie kinderen, maar alle drie de baby’s zijn overleden. Vermoedelijk door een gebrek aan medische ondersteuning en de erbarmelijke omstandigheden waarin ze moesten opgroeien.

“Ik heb veel nagedacht over hoe lang ik hier moet blijven”, zei Begum eerder dit jaar aan The Times vanuit het vluchtelingenkamp in al-Roj. “En ik heb geaccepteerd dat ik hier zal moeten blijven. Ik ga hier een tweede thuis van moeten maken. Dat is nu eenvoudiger, want ik heb vrouwen om me heen en vrienden die me helpen om het emotioneel te verwerken.”

“Ik wil terug naar mijn thuisland voor een tweede kans, om mijn leven opnieuw te beginnen. Ze hebben me gehersenspoeld. Toen ik naar hier kwam, geloofde ik alles wat men mij vertelde, maar ik wist te weinig over de godsdienst.”

“We moeten ons land veilig houden”

“Het is onze taak om ons land veilig te houden”, zegt de minister van Buitenlandse Zaken nu aan The Sun. “We hebben geen nood aan mensen die ons kwaad hebben aangedaan, die ons land verlaten hebben om lid te worden van een gewelddadige sekte en om die ideologie uit te dragen.”

“Mensen die ons kwaad willen berokkenen, mogen het land niet binnengelaten worden. Die vrouw is zo iemand.”