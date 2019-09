Alle stroom uitgevallen op Spaanse eiland Tenerife

Op het Spaanse eiland Tenerife is zondagmiddag alle stroom uitgevallen. Ziekenhuizen en de luchthaven functioneren normaal, maar verkeerslichten en bankautomaten werken niet. Veel restaurants hebben de deuren gesloten. In totaal zijn ruim 900.000 getroffen door de panne. De oorzaak van de panne is voorlopig onduidelijk.