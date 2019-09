Koning en Poolse president herdenken bevrijding door eerste Poolse gepantserde divisie

/ Lommel - Koning Filip heeft samen met de Poolse president Andrzej Duda zondag hulde gebracht aan de eerste Poolse gepantserde divisie van generaal Stanislaw Maczek. Die divisie speelde 75 jaar geleden een rol in de bevrijding van België. Tijdens die bevrijding, in september en oktober 1944, sneuvelden heel wat Poolse soldaten, van wie er 253 begraven liggen op de Poolse begraafplaats in Lommel. Daar werd de plechtigheid zondag gehouden.

De ceremonie werd bijgewoond door honderden Polen en hun nazaten die zich na de oorlog in ons land hebben gevestigd. Samen met de Poolse president legde de koning een krans neer aan het monument voor de gesneuvelde soldaten. In zijn toespraak bedankte Filip de Poolse bevolking voor hun opofferingen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

“Over de zes jaren dat de Tweede Wereldoorlog heeft geduurd hebben meer dan zes miljoen Polen hun leven gelaten, en 5 miljoen buitenlanders sneuvelden op de Poolse bodem”, zei de koning tijdens zijn toespraak. “Polen heeft de meest gruwelijke beproevingen ondergaan. Haar bevolking werd gehalveerd, het territorium werd geamputeerd en het politieke systeem werd gekaapt. Waar mogelijk was bleven uw Poolse landgenoten vechten en toonden ze overal uitzonderlijke moed. In hun eigen land vormden ze het grootste verzet in Europa. Buiten Polen creëerden ze verschillende korpsen die met vastberadenheid deelnamen in de grootste gevechten in het buitenland. Tijdens dezelfde periode hielpen andere Poolse landgenoten in de bevrijding van België. Ik breng samen met u een eerbetoon aan de vele Polen wiens bloed hier voor ons vloeide.”

Na afloop van de ceremonie nam Duda ruim de tijd om handjes te schudden en met de aanwezigen op de foto te gaan. Maandagmiddag rondt hij zijn driedaags bezoek aan ons land af met plechtigheid aan het monument voor de Onbekende Soldaat in Brussel.