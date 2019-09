Laura (18) waarschuwt voor man die haar achtervolgde: "Erg dat een meisje niet meer alleen kan gaan wandelen"

Zwevegem - Laura De Clercq (18) waarschuwt voor een man die haar achtervolgde. Ze diende een klacht in bij de politie. “Erg dat een meisje niet meer alleen kan gaan wandelen.”

De Clercq deed zaterdagavond omstreeks 19 uur een wandeling in de Otegemsestraat en trok daarna richting Tranfo en de vaart. “Ik doe dat wel vaker eens om uit te waaien. Ter hoogte van een nachtwinkel en later een frituur merkte ik dat een man mij volgde. Eerst vond ik het gewoon erover, toen ik mijn pas versnelde en hij ook, raakte ik in paniek.”

De studente aan de Kortrijkse hogeschool Vives begon te lopen en zag dat de man het eveneens op een lopen zette, haar achterna. “Er zijn getuigen in zeker drie auto’s. Die moeten dat toch eigenaardig gevonden hebben? Ik belde aan bij een woning, maar tevergeefs. Ik liep richting Transfo en daarna naar de vaart. Ik slaagde er maar niet in om de code van mijn telefoon in te drukken. Tien minuten heb ik flink doorgelopen, ik wist niet eens dat ik dat kon. Uiteindelijk kwam hij niet meer achter me aan. Ik weet dat hij een rode schoudertas had, een beige jas en van leeftijd was. Op een bepaald moment kwam er een combi voorbij en ik vergat ze te doen stoppen. Heel gek hoe het allemaal gelopen is.”

De Clercq liep uiteindelijk naar huis en kon haar verhaal kwijt bij haar moeder. “Ik vertel mijn verhaal omdat ik andere meisjes wil waarschuwen. Ik wil niet dat het anderen overkomt. Misschien hangen er ergens camera’s in de Otegemsestraat. Ik maakte mijn klacht over aan de politie.”