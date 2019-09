Opmerkelijke ‘Vlaamse Leeuw’ duikt op tijdens WK wielrennen

Een opvallend beeld tijdens het WK Wielrennen: een persoon zwaait er met een wel erg vreemde ‘Vlaamse Leeuw’. Namelijk een leeuwenversie van het ‘The Simpsons’-personage Ned Flanders, de vervelende buurman van de familie Simpson.

Het beeld zorgde voor lichte hilariteit op twitter. Wie deze Vlaamse Leeuw/Ned Flanders ontwierp is voorlopig niet duidelijk, maar de originele ‘Ned Tour De Flanders’ werd bedacht door Jeff Lockwood.

De Amerikaanse man, die een tijdje België woonde, is de marketingmanager voor het fietsmerk Ritchey. Hij maakte een prent van het ‘The Simpsons’-figuurtje, Ned Flanders, met een Vlaamse Leeuw op zijn trui. Gezien de cultstatus van Vlaanderen in het wielrennen, werd de ‘Tour de Flanders’-Flanders erg populair onder alternatieve semi-professionele teams, onder meer bij collectief Mash SF.

“De woordgrap rond Flanders was snel gemaakt”, vertelde Lockwood in 2017 aan de blog Alps & Andes. “Toen ik in België kwam wonen, werd snel duidelijk hoe heilig de fietscultuur hier wel niet is. Ik vond echter dat sommige mensen het iets te serieus namen. Ik ben ook tot de vaststelling gekomen dat die iconische zwart-gele leeuwenvlagen tijdens wedstrijden verre van all thatcool zijn. Ze worden namelijk uitgedeeld door leden van een extreemrechtse separatische beweging. Om daar een beetje mee te lachen, dacht ik dat het hilarisch zou zijn om een gigantische vlag te maken met Ned Flanders te laten wapperen tijdens wedstrijden.”

En zo geschiedde, want intussen is het personage een eigen leven gaan leiden. Al snel doken er variaties op. Zo kreeg Ned al snel een gele trui. Het Amerikaanse fietskledingmerk Ostroy verkocht een tijdlang patches en bidons onder het moto ‘Tour de Flanders’, met ook een nieuw design van een kruising de Vlaamse Leeuw en Ned Flanders. Ook tijdens de vlaggenkwestie op Pukkelpop deed de figuur opnieuw de ronde op sociale media.

LEES MEER. Waarom een Vlaamse leeuw met zwarte tong en zwarte klauwen zo’n heisa veroorzaakt

Zal m'n oude Twitter-profielplaatje maar wijselijk achterwege laten, zeker? pic.twitter.com/cfNjoGogmz — Denny 🚲 (@aaiBoek) August 17, 2019

Deze bidons waren een tijdlang te koop op de website van Ostroy. Foto: Ostroy

Ook de Zuid-Hollandse Leeuw kreeg een Ned Flanders-make-over. Een anonieme Reddit-gebruiker haalde de mosterd bij ‘Stupid SexY Flanders’ . Laatstgenoemde is een meme afkomstig uit een Simpsons-aflevering waarin de sexy verschijning van Flanders in ski-outfit Homer Simpson van de kaart brengt.

Onder Twitteraars en op Reddit is er wel enige discussie of het nu werkelijk gaat om een Zuid-Hollandse of Vlaamse Leeuw die om grafische redenen rood gemaakt werd.

‘Stupid Sexy Flanders’ is een meme afkomstig uit een Simpsons-aflevering waarin de sexy verschijning van Flanders in ski-outfit Homer Simpson van de kaart brengt. Foto: rr.