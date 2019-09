Moorsel kampt al een hele tijd met geuroverlast, die afkomstig is uit de rioleringen. Maandag was de geur zo sterk dat een inwoner besloot om waternetwerkbeheerder Aquafin te contacteren.

“Eind juli verhuisden we naar Moorsel. Sindsdien hebben we al last van een indringende geur. Maar het probleem doet zich al langer voor: mijn schoonouders wonen drie huizen verder en hebben er al ...