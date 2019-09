Nu ook Waalse derby tussen Standard en Charleroi stilgelegd nadat supporters vuurwerk gooien

De Waalse derby tussen Standard en Charleroi is zondagavond op één minuut voor affluiten stilgelegd nadat de bezoekende fans uit Charleroi herhaaldelijk vuurwerk op het veld gooiden. Een eerste vuurpijl kwam er vlak na de late gelijkmaker van de Rouches in de 90ste minuut (1-1), een tweede volgde in de 94ste minuut. Scheidsrechter Bram Van Driessche twijfelde niet en stuurde iedereen vervroegd richting kleedkamers.