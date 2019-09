Vader vindt Kempense broers dood op hotelkamer in Firenze

In Firenze zijn zondag twee broers dood aangetroffen in hun hotelkamer. Het Italiaanse parket gaat uit van een wanhoopsdaad noch van geweld , in de Italiaanse media wordt gewag gemaakt van alcohol en verdovende middelen.

De beide broers Dries (27) en Robbe D. C. (19) waren in Firenze in het gezelschap van hun vader, zaakvoerder van een containerbedrijf uit Olen. Die kwam volgens een woordvoerder van het Italiaanse parket ’s ochtends de kamer van zijn zonen in, zonder kloppen, in de veronderstelling dat ze sliepen. De man zou de kamer in het hotel in hartje Firenze vervolgens verlaten hebben, om na de middag terug te keren naar de kamer van zijn zonen. Toen de vader geen teken van leven meer vaststelde, sloeg hij alarm. In de kamer werden geen sporen van geweld aangetroffen. Het Italiaanse parket gaat ook niet uit van een wanhoopsdaad.

Wat de doodsoorzaak van beide Kempense broers dan wel geweest kan zijn? Volgens verschillende Italiaanse media zijn er verdovende middelen in het spel. Zo meldt Il Messagero dat er ‘pijnstillers, samen met enkele flessen wijn en sporen van drugs’ aangetroffen werden in de kamer.

De politie kwam ter plaatse om vaststellingen te doen en met de vader te spreken. ’s Avonds zouden dan ook nog overige familieleden ter plaatse gekomen zijn. Ook het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken werd zondagavond op de hoogte gebracht van het drama.

Een autopsie op het lichaam van de jonge mannen werd aanbevolen, en zal eerstdaags plaatsvinden. Die moet uitsluitsel bieden over de oorzaak van overlijden en mogelijk ook het motief.