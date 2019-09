Voor Brid 18) komt het te laat, maar haar opa voor databank voor zeldzame ziekten: “Als de diagnose vroeger gesteld was, had ze het kunnen overleven”

Deurne -

Brid (18) overleed in juni van dit jaar aan de gevolgen van de zeldzame ziekte Erdheim-Chester. Ondanks maandenlange onderzoeken en tientallen artsen kon de diagnose pas enkele weken voor haar overlijden worden gesteld. Haar grootvader, Jan Van Wesembeeck, is vol lof over de inzet van de artsen. “Maar hoe kan het dat er geen databank bestaat waar artsen soortgelijke symptomen of patiënten kunnen raadplegen? Dat had haar leven kunnen redden”, zegt hij.