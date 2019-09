Dieven proberen slag te slaan in pizzeria: “Centje of jaar gratis pizza voor wie tip naar daders geeft”

Ninove - Dieven probeerden in te breken in een pizzeria in het centrum van Ninove. Ze ondernamen tal van pogingen, maar werden opgeschrikt toen ze uiteindelijk het pand konden betreden. De uitbater looft een beloning uit voor wie de tip geeft die leidt naar de daders.

Twee mannen probeerden afgelopen weekend in te breken in Pizza Talia op de Brakelsesteenweg in Ninove. De poging tot inbraak vond plaats tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks halftwee.

“De dieven zijn een veertigtal minuten bezig geweest”, zegt uitbater Khalid El Ouargahi (36). “Ze hebben geprobeerd langs alle kanten binnen te geraken. Ze ondernamen een eerste poging via de automatische schuifdeur aan de voorkant van de zaak. Toen dat niet lukte, probeerden ze de achterdeur te forceren met een scherp voorwerp. Met weinig succes. Toch besloten ze om niet op te geven. De dieven klommen op het dak en probeerden via het dakraam de zaak te betreden.”

Drie pogingen later waren de mannen nog steeds niet in hun opzet geslaagd. Ze probeerden echter nog een laatste keer via de achterdeur binnen te geraken. Hun geluk leek te keren, maar toen ze op het punt stonden de deur te forceren, werden ze vermoedelijk opgemerkt. “De dieven lijken plotseling op te schrikken van een geluid”, vervolgt El Ouargahi. “Ze gaan naar achter om poolshoogte nemen en nemen vervolgens de vlucht. Mogelijk had iemand hen gezien en weggejaagd. Je moet maar het lef hebben om op zo’n drukke baan in te breken.”

“Met niemand problemen”

De zaakvoerder heeft de camerabeelden overgemaakt aan de politie om de dader en hun vluchtauto te identificeren. “Ik zou niet weten wie de daders zouden kunnen zijn, want ik heb met niemand problemen. De politie kan mogelijk beter inzoomen op de beelden om de nummerplaat te achterhalen. Wie ons kan helpen bij het onderzoek en de beslissende tip geeft die leidt naar het oppakken van de daders, mag zich aan een beloning verwachten. Dat kan een centje zijn of een jaar lang gratis pizza’s. Ik moet hard werken voor mijn centen, dus moeten de dieven dat ook maar doen”, besluit El Ouargahi.