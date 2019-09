Hét staaltje van dit weekend: Genk-middenvelder Hagi scoort eerste penalty met rechts en tweede met links

Van Pozuelo kon je soms moeilijk inschatten of hij rechts- of linksvoetig was, maar qua tweevoetigheid spant Genk-middenvelder Ianis Hagi toch de kroon. De Roemeeen nam niet alleen de hoek- en vrijschoppen afwisselend met rechts en links, hij zorgde zelfs bij beide strafschoppen voor een unicum.

STVV-doelman Schmidt werd in de Limburgse derby eerst met rechts en daarna met links de verkeerde kant uitgestuurd. “Ik heb al vaker strafschoppen getrapt met links en rechts”, zegt Hagi. “Maar dit was de eerste keer dat ik afwisselde tijdens de match. Maar voor mij is het eigenlijk niets speciaals.”

Bekijk hier de eerste penalty van Hagi:

Bekijk hier de tweede penalty van Hagi: