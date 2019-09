Tegenligger was dronken, reed 100 waar 50 mocht en was aan het spookrijden: Charlotte (18) was ten dode opgeschreven

Hij reed veel te snel, had stevig gedronken en reed volgens ooggetuigen al kilometers aan de verkeerde kant van de weg. De bestuurder die in het West-Vlaamse Kortemark Charlotte Gysel (18) aanreed, liet haar geen schijn van kans. Door de hevige klap werd haar kleine Fiat 500 meters ver gekatapulteerd.

Toen haar shift in frituur ’t Smulhoekje in Edewalle, een gehucht van Kortemark, erop zat, stapte Charlotte Gysel in haar Fiat 500 om naar haar vriend te rijden. Het smoorverliefde koppel was nog maar ...