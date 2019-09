Spilfiguur in Congolese adoptiefraude Julienne Mpemba (47) doorbreekt stilte en haalt zwaar uit naar ambtenaren Franse Gemeenschap

Beez / Namur / Belgrade / Saint-Servais / Saint-Marc / Bouge / Champion / Daussoulx / Flawinne / Malonne / Suarlée / Temploux / Vedrin / Boninne / Cognelée / Gelbressée / Marche-les-Dames / Dave / Jambes / Naninne / Wépion / Wierde / Erpent -

De enkelband is weg, de boosheid om twee jaar achter tralies in de verste verte niet. Julienne Mpemba (47), volgens het gerecht de spilfiguur in de grootschalige fraude met Congolese adoptiekindjes, minimaliseert haar eigen rol en haalt zwaar uit naar de ambtenaren van de Franse Gemeenschap. “Ik sloeg begin 2016 alarm en meldde hen dat er “foute” adoptiekindjes uit mijn weeshuis op het vliegtuig waren gezet. Geroofde kindjes met nog levende ouders in Gemena. Helaas greep niemand in.”