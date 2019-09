Miljoenenoplichters ontsnappen aan megastraf én boete

Lanklaar - Ooit schreven Aryan Aelmans en Hyacint de Voldere voor 1,4 miljard euro aan valse facturen uit voor het leveren van (fictieve) gsm’s. De fiscus werd voor 250 miljoen euro opgelicht, maar het koppel ontsnapt nu grotendeels aan een straf.

Tien jaar cel wegens een rist aan financiële misbruiken. En nog eens drie jaar voor het wapenarsenaal en 3,5 ton aan munitie dat verwoed verzamelaar Aryan Aelmans stockeerde. Dat eiste het gerecht tegen het koppel. Omdat ze voor maar liefst 1,4 miljard euro aan valse facturen voor valse gsm’s uitschreven. Het koppel uit het Limburgse Lanklaar had daarvoor een ingenieus computersysteem uitgedokterd. Het geld en de gsm’s gingen via hun bedrijf 2Trade fictief de planeet rond, maar de (onbetaalde) btw werd netjes teruggevorderd in de gepasseerde landen.

De omzet bedroeg in 2004 zo’n 42 miljoen euro, groeide spectaculair naar 400 miljoen euro in 2005 en 710 miljoen euro in 2006. Maar toen in het najaar van 2006 plots geen eurocent meer werd verdiend, gingen de financiële speurders op onderzoek uit. Wat bleek? Door een vennootschap bewust failliet te laten gaan, kon de Britse fiscus opgelicht worden voor liefst 250 miljoen euro. Om niet al te verdacht over te komen, betaalde het koppel in ons land altijd netjes belastingen.

Cypriotische zon

In eerste aanleg kreeg het koppel zes jaar cel. Eind vorige week, in beroep, kwamen ze er een stuk beter van af met 40 maanden met uitstel. Dat bevestigt hun advocaat Walter Van Steenbrugge. “Ook mijn cliënten waren maar tussenschakels in een groter geheel, hoewel het gerecht dat anders zag.” Slechts een fractie van die 250 miljoen wordt uiteindelijk teruggevorderd. De kans dat het koppel – tijdens het onderzoek vakkundig “uitgeweken” naar Cyprus – de schaapjes op het droge heeft, lijkt wel zeker.