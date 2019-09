Goksector bereid tot (deelse) reclamestop

De 5 belangrijkste gokbedrijven tonen zich bereid geen enkele reclame meer te maken op radio, tv en in kranten, op voorwaarde dat de overheid duidelijkheid schept over wat de overheid met de goksector van plan is. De bedrijven eisen ook dat het overheidsbedrijf Nationale Loterij dezelfde regels naleeft.

De private goksector in ons land moet al een tijdlang spitsroeden lopen. Experts waarschuwen dat het steeds groter wordende aanbod en de agressieve reclame- en marketingtechnieken tot steeds meer spelers leidt, waardoor er meer gokverslaafden komen. Tijdens het jongste WK Voetbal ontstond er bijvoorbeeld veel ophef over de énorme hoeveelheden gokreclame die over voetbalkijkers werd uitgestort, ook via de publieke omroep.

De 5 belangrijkste gokbedrijven – bekend bij het grote publiek omdat ze allemaal T-shirtsponsor zijn van een eerste klasse-voetbalclub – slagen nu een opmerkelijk mea culpa.

“We zijn ons bewust van de overdreven aanwezigheid van kansspelreclame de afgelopen jaren”, zegt Emmanuel Wissen, CEO van de Luikse casinogroep Ardent en tevens voorzitter van de sectorfederatie BAGO.

In ruil voor een duidelijk toekomstkader tonen ze zich daarom bereid vanaf januari 2020 geen reclame meer te maken op tv, radio en in de gedrukte media. “Er circuleren vandaag onder politici voorstellen om de sector forse beperkingen op te leggen. Die zijn echter niet realistisch, en zullen ook niet werken. Wanneer we dat willen aankaarten, krijgen we echter geen gehoor”, vult Tom De Clercq aan, topman van Napoleon Games. Voor alle duidelijkheid: de online reclame willen ze wél behouden, “anders worden we weggeblazen door de illegale sector.”

De gokbedrijven willen dat de overheid ook meer duidelijkheid schept over wat de Nationale Loterij kan én mag, dit na scherpe kritiek van topman Jannie Haek dat de private gokbedrijven voor een “gokwoede” onder de bevolking hebben gezorgd.

“Wat wij vaststellen, is dat de overheid de private gokbedrijven tal van beperkingen oplegt, zowel op het vlak van spelen als reclame, terwijl de Nationale Loterij – dat toch ook kansspelen aanbiedt – zich van die regels niets moet aantrekken”, aldus nog De Clercq. Onder meer N-VA eiste onlangs nog dat de Nationale Loterij meer “ethisch verantwoorde reclame” maakte, waarbij de partij zich onder meer stoorde aan slogans als “word schandalig rijk.”

Alvast de Nationale Loterij is niet onder de indruk van die kritiek, omdat ze naar eigen zeggen producten aanbiedt die veel minder verslavend zijn dan de producten van de private gokbedrijven. Het overheidsbedrijf beklemtoont ook dat al zijn campagnes onderworpen zijn aan een code voor ethische reclame.

De private goksector lijkt bovendien met haar zelf opgelegde reclameverbod te anticiperen op wat komt. Enkele maanden geleden zei justitieminister Koen Geens (CD&V) - die begin deze zomer al strengere regels voor gokreclame afkondigde – dat “een verdere inperking van gokreclame nodig is, waarbij een totaalverbod niet ondenkbaar is”.

Geens blijft daarbij: “Wie de kansspelwetgeving de volgende legislatuur in die zin verder wil hervormen, vindt in mij een medestander”, aldus de minister zondag.