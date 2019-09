José Mourinho snoeit veelbetekenende plant in reclameclip: “Als je speciaal bent, moet je bescheiden zijn”

José Mourinho is de ster van een nieuwe reclamevideo van het Ierse gokkantoor Paddy Power. Daarin lacht de Portugees met zijn bijnaam ‘The Special One’ en spreekt hij zinnen uit als “als je speciaal bent, moet je bescheiden zijn”… terwijl hij in zijn tuin een plant bijknipt die drie vingers omhoog steekt. Een verwijzing naar de drie vingers die hij ooit omhoog stak naar de Chelsea-fans, om hen erop te wijzen hoeveel keer hij hun club al kampioen gemaakt had.

Op de website van Paddy Power staat te lezen dat Mourinho vooral onder de indruk was van de plant met de drie vingers in de hoogte. “Hij vond het zo grappig dat hij meteen zijn telefoon bovenhaalde om er een selfie mee te nemen. En toen stuurde hij die selfie naar een vriend - Marco Materazzi. Alsof dat nog niet genoeg was, belde hij daarna iemand anders - zijn chauffeur, om de plant te komen oppikken en mee naar huis te nemen.”