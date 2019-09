K3 laat meisjes kussen in nieuwe videoclip, maar niets bijzonders aan vindt Studio 100: “Homoseksualiteit is de normaalste zaak van de wereld”

Soms houden prinsesjes van prinsesjes. K3 zong er al over, en nu tonen ze het ook: twee meisjes die elkaar liefdevol kussen. Terloops eigenlijk, tussen een heel rijtje andere verliefde koppels in hun nieuwste videoclip. “Voor ons is homoseksualiteit dan ook de normaalste zaak van de wereld. Het hoort gewoon bij de maatschappij”, zegt Studio 100.