Dienstencentrum worstelt met menu: 'Wanneer halal? En wanneer serveren we pintjes?'

Houthalen-Helchteren - Geen alcohol en enkel halal-maaltijden in het dienstencentrum van een multicurele wijk, zodat meer moslims er over de vloer komen. Of enkel nog moslims? De kwestie zorgde afgelopen weekend voor politieke hoogspanning in Houthalen-Helchteren. Een crisisvergadering van het gemeentebestuur zorgde zaterdag voor een compromis à la belge: toch weer alcohol in het dienstencentrum. Maar wellicht niet op elk moment van de dag.

Meulenberg is een multiculturele wijk van Houthalen, met veel mensen die uit hun isolement gehaald moeten. Niet onze woorden, maar die van lokale OCMW-voorzitter Göksan Kanli (CD&V). Hij zwaaide de afgelopen dagen met een buurtonderzoek uit 2018 waaruit bleek dat veel inwoners wel naar het nieuwe dienstencentrum Casino willen gaan voor een activiteit of maaltijd, maar dat niet doen. “Moslims willen wel graag komen, maar willen wel zekerheid dat het vlees halal is,” aldus Kanli, volgens wie de meeste bewoners ook te kennen gaven zich ongemakkelijk te voelen als er in hun omgeving alcohol gedronken wordt. En dus ging de cafetaria van Meulenberg enkel nog halalmaaltijden en geen alcohol meer serveren – als enige dienstencentrum met zo’n regeling.

Het was oppositiepartij BUUR die de kat de bel aanbond over de ingevoerde uitzonderingsregeling. Maar ook meerderheidspartij N-VA stoorde zich aan de regeling die inwoners met andere voorkeuren dan halalvoeding of alcoholloze dranken de facto weerde. Zaterdag kwam het tot een crisisvergadering van de coalitiepartners. “Daar is een voorlopig compromis uit voortgevloeid”, aldus burgemeester Alain Yzermans (sp.a -Groen-Plus). “Iedereen in onze gemeente moet op een gelijkwaardige wijze aan bod kunnen komen. Daarom zullen er in het aanbod in dienstencentra zowel halal- als niet-halalmaaltijden aangeboden worden. We pleiten ook voor een vrijheid in het gebruik van dranken. Er zullen nog een aantal details van het compromis verder uitgewerkt moeten worden.”

Francken feliciteert

Theo Francken feliciteerde zondag via Twitter de lokale afdeling van zijn partij ‘om het been stijf te houden’. Maar lokale N-VA-schepen Luc Melotte kraaide na de spoedvergadering nog geen victorie. De details van het compromis zouden weleens over een tijdelijke aanpassing van de aangevochten regeling kunnen gaan. Zo zou een pintje op bepaalde uren van de dag bijvoorbeeld wel kunnen, en op andere momenten niet. En dat zint de lokale N-VA niet. Tenzij er nog een andere reden opduikt om een alcoholverbod te rechtvaardigen. “Stel dat alcoholici hun weg vinden naar het dienstencentrum, dan lijkt me dat wel verantwoord”, aldus Melotte.

De herziening van de regel wordt nu voorgelegd aan de voorzitter van de raad van bestuur van Zorg Houthalen-Helchteren, verantwoordelijk voor alle zorgactiviteiten van het OCMW. Die moet het compromis definitief goed- of afkeuren.