Boris Johnson in nauwe schoentjes door onderzoek naar minnares

De kopzorgen blijven zich opstapelen voor Boris Johnson. Door de perikelen rond de Brexit. Maar vooral ook door zijn vermeende affaire met een Amerikaanse zakenvrouw. De Britse premier zit in almaar nauwere schoentjes, nu gezegd wordt dat hij haar aan meer dan honderdduizend pond subsidies zou hebben geholpen. Johnson ontkent in alle talen. “Ik ben erg trots op alles wat ik heb gedaan.”

Een warme glimlach, een ondersteunde arm. Boris Johnson (55) en zijn vriendin Carrie Symonds waren het toonbeeld van echtelijke deugd toen ze dit weekend in Manchester aankwamen voor het jaarlijks partijcongres van de Tories. En dat in dezelfde week waarin het premierschap van Boris Johnson de implosie nabij lijkt. Door de beslissing van het grondwettelijk hof, en nu hij genoemd wordt in een zaak van onterecht uitbetaalde subsidies aan een vriendin.

Alles draait rond zakenvrouw Jennifer Arcuri, een Amerikaans voormalig model, die zeven jaar geleden naar Londen verhuisde. Ze zou daar bevriend zijn geraakt met Johnson, tot 2016 burgemeester van de Britse hoofdstad, en hem verschillende keren vergezeld hebben op handelsmissies. Terzelfdertijd konden haar technologiebedrijven rekenen op heel wat overheidsgeld. De Britse krant The Sunday Times, nochtans pro-Brexit, bracht het verhaal als eerste uit. Ze becijferde dat Arcuri’s bedrijf Hacker House voor 26.500 pond subsidies kreeg. Een ander bedrijf kreeg 11.500 pond van een organisatie verbonden aan de burgemeester, en 15.000 pond uit een beurs voor buitenlandse ondernemers met bedrijven in het Verenigd Koninkrijk. Begin dit jaar zou Arcuri nog eens 100.000 pond hebben opgestreken, terwijl ze al sinds vorig jaar terug in de VS woont.

“Niets om aan te geven”

Boris Johnson weigerde de afgelopen week elke commentaar over de zaak. Maar daarmee verdween ze niet. Dit weekend werd de zaak doorgespeeld naar de politiewaakhond, die zich nu als eerste over de mogelijke belangenvermenging zal buigen. In een interview met de BBC ontkende Johnson zondag de aantijgingen in alle talen. “Ik ben erg trots op alles wat ik heb gedaan als burgemeester en alles is in overeenstemming met de regels gebeurd”, verklaarde hij in de marge van het congres van zijn Conservatie partij. Hij moest zijn vriendschap met Arcuri niet aangeven bij de instanties zoals normaal gezien de bedoeling is, zegt hij, “omdat er niets was om aan te geven”.

Boris Johnson en Jennifer Arcuri in betere tijden Foto: ISOPIX

Volgens de premier zijn de beschuldigingen eerder politiek gemotiveerd. “Ik denk dat mensen voelen dat dit land richting een belangrijk keuzemoment gaat, en dat we de Brexit waar moeten maken. En ik denk dat er een grote groep is, in het parlement en elders, die die doelstelling wil ondermijnen.” Vraag is of die uitleg zal volstaan. Volgens de Britse tabloids waren de twee wel degelijk goed bevriend en ging Johnson regelmatig langs bij Arcuri thuis. Hoe dan ook zorgt het schandaal voor een congres in mineur. Al was dat sowieso al het geval geweest. De Tories vergaderen nog tot woensdag, maar ze moeten daarvoor pendelen tussen Londen en Manchester. Andere jaren wordt het parlement namelijk verdaagd, maar dat is nu niet het geval. Ook al door Johnson, en diens beslissing om het halfrond vijf weken lang naar huis te sturen vlak voor de Brexitdatum van 31 oktober. Een beslissing die onwettig is verklaard.