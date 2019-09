Spannend tot de laatste nacht, touwtrekken over nieuwkomers, kip met appelmoes om tot akkoord te komen én maanden kabbelen om één nacht kibbelen

Nog nooit heeft een Vlaamse regering zo veel tijd genomen om tot een akkoord te komen. Gisteren was opnieuw een ­marathonvergadering nodig. De reden is niet alleen het gapende gat in de begroting. Tot het laatste moment bleef het ook touwtrekken tussen de ruk naar rechts van N-VA, als antwoord op “het signaal van de kiezer”, en de terughoudendheid van CD&V en Open VLD daarin.