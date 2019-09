Hier krijgen motorrijders nooit groen licht

Turnhout - Voor motorrijders blijft het licht op rood op het kruispunt van de Parklaan, Oude Dijk en Kwakkelstraat in Turnhout. Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer paste twee weken geleden de verkeerslichtenregeling op het kruispunt aan. Dat werd grotendeels conflictvrij gemaakt en er kwamen drukknoppen voor fietsers en voetgangers die willen oversteken.

Detectielussen in het wegdek zorgen ervoor dat het licht niet nodeloos lang op groen of rood blijft staan. Maar die moeten nog beter worden afgesteld, is nu gebleken want blijkbaar weegt een motorrijder niet genoeg voor de detectielus.

Wanneer er een motorrijder vooraan op de afslagstrook staat, reageert de detectielus niet en blijft het licht voor afslaand verkeer gewoon op rood staan. Tot de motorrijder uiteindelijk beslist om dan maar het rode licht te negeren. Pas wanneer een auto op de lus gaat staan, springt het licht op groen.