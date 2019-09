CD&V worstelt met opkomstplicht

Crevits neemt een snipperdag voor huwelijk van haar zoon

Voor Open VLD is het al decennialang een principiële kwestie: niemand mag verplicht worden om te gaan stemmen. België is samen met Griekenland en het Groothertogdom Luxemburg het enige Europese land waar de opkomstplicht nog bestaat. Met steun van N-VA heeft de partij de afschaffing van die plicht nu ook in het Vlaamse regeerakkoord gekregen, al is het pas definitief wanneer er een akkoord is over alles.

Aangezien Vlaanderen enkel bevoegd is voor de gemeenten en provincies, zouden dat (voorlopig) ook de enige verkiezingen zijn waarvoor de opkomstplicht niet langer geldt. Vlaams en federaal blijft de opkomstplicht dan nog steeds bestaan. Een beetje verwarrend, maar voor Open VLD een testcase om later eventueel een veralgemening door te voeren.

CD&V is de koelste minnaar van het stemrecht in plaats van de stemplicht, maar heeft het voorstel geslikt in ruil voor het behoud van de provincies en de toegeving dat er geen verplichte gemeentefusies komen. Maar nog voor het is goedgekeurd komt er al kritiek uit eigen rangen. Kamerlid Hendrik Bogaert liet op Twitter weten dat hij voor het behoud van de opkomstplicht is. “Het houdt lokale gemeenschappen samen, betrekt mensen bij het bestuur en omgekeerd”, schrijft hij. Ook jongerenvoorzitter Sammy Mahdi wil daar niet aan morrelen. Hij voegt eraan toe dat hij nog steeds overweegt om zich kandidaat te stellen voor het CD&V-voorzitterschap. Hij laat zijn beslissing niet alleen afhangen van de eventuele kandidatuur van boegbeeld Hilde Crevits, maar ook van de inhoud van het regeerakkoord dat wordt afgesloten.

Aan de afschaffing van de opkomstplicht is trouwens nog een andere nieuwigheid gekoppeld. De partijen die een coalitie sluiten, zouden niet meer zelf mogen beslissen wie burgemeester wordt. De sjerp zou gaan naar de kandidaat met de meeste voorkeurstemmen uit de grootste coalitiepartij.