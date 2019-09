Vandaag alles of niks voor Thomas Cook-personeel

Voor de zowat 500 personeelsleden van Thomas Cook Retail is vandaag de dag van de waarheid. Het voorbije weekend had de directie verschillende gesprekken met overnemers en investeerders, in een poging de activiteiten van de retail-afdeling – die de 85 Thomas Cook en Neckermann-reiskantoren uitbaat – verder te zetten. Daarvoor is zo’n 5 miljoen euro nodig, kwestie van de komende tijd de lonen van het personeel te kunnen uitbetalen. Vanmiddag op een bijzondere ondernemingsraad moet blijken of dat bedrag binnen bereik is. Is dat niet het geval, zit er weinig anders op dan het faillissement aan te vragen. Dit weekend heeft het Garantiefonds voor de reissector overigens nog eens een paar duizend gestrande Thomas Cook-reizigers teruggehaald vanop hun vakantiebestemming. Dat Garantiefonds maakte zondag ook bekend dat het pas binnen een drietal weken kan beginnen aan de behandeling van de tienduizenden ingediende terugbetalingsdossiers. Het fonds geeft immers prioriteit aan de repatriëring van Thomas Cook-reizigers.(wer)