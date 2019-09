“Zelfs vanuit het Vaticaan wilden ze mij het zwijgen opleggen”

Weken moest Rik Devillé wachten op antwoord, telkens als hij een hooggeplaatste in de Kerk een brief stuurde met een nieuwe aanklacht van kindermisbruik. “Het antwoord was altijd even kort als nietszeggend”, zegt hij. Maar toen hij op zijn 65ste zijn pensioen aanvroeg bij kardinaal Godfried Danneels, kreeg hij plots wel binnen enkele dagen een brief terug: hij mocht beschikken.

De anekdote is tekenend voor hoe de Kerk priester-activist Devillé – medeoprichter van de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk – sinds de jaren negentig liever kwijt dan rijk was. Hij was het die voor het eerst begon te roeren in de beerput van het kindermisbruik in de Kerk. Dertig jaar lang luisterde hij naar verhalen van slachtoffers en liep hij de deuren plat van priesters, bisschoppen en oversten op zoek naar erkenning en herstel.

Er is zelfs gedreigd met uw ontslag. Waarom is het nooit zover gekomen?

“Ik heb mij verdedigd. Normaal gaat het zo: de bisschop zegt iets, en iedereen knikt instemmend. Ik ben daartegen ingegaan. Er loopt wel al jaren een zaak tegen mij. Nu ik met pensioen ben, heb ik mijn dossier ingekeken in het archief van het aartsbisdom. Ik heb daar brieven gezien waarvan ik het bestaan niet afwist. Toen Joseph Ratzinger (de latere paus Benedictus XVI, nvdr.) prefect was van de Congregatie van de Geloofsleer – het machtigste orgaan in Rome – vroeg hij aan kardinaal Danneels waarom ik nog altijd niet ontslagen was. Danneels hééft mij onder druk gezet. Hij heeft mij vlakaf gezegd: Rik, je moet daarmee stoppen.”

Waarom bent u begonnen met slachtoffers te verdedigen?

“Dat was geen bewuste keuze. Het is mij opgedrongen. Mijn eerste boek heeft mij de das omgedaan, omdat ik het aandurfde om de gevestigde machten in vraag te stellen. Ik heb daarin met geen woord over kindermisbruik gerept, maar plots kwamen de verhalen. Eén, tien, honderd, duizend. Ondertussen zitten we aan 1.500. Aangezien niemand zich iets aantrok van die verhalen, heb ik dat gedaan. Telkens denk ik: hierna stop ik ermee. Maar elke keer komt er een nieuwe stroom aan getuigenissen. Ik zou ook willen dat het eens stopt.”

U had ook gewoon kunnen luisteren en verder niets doen.

“Dat kan niet, want er zijn daders die aangepakt moeten worden. Eén dader maakt in zijn leven gemiddeld vijftig slachtoffers. We moeten die stoppen, begeleiden en screenen. Nu gebeurt dat gelukkig meer en meer.”

Is uw strijd vandaag nog nodig? Er bestaan nu toch allerlei opvangpunten voor slachtoffers en mogelijkheden tot herstel, zowel psychologisch als financieel?

“Er zijn al stappen gezet, maar we mogen nu niet stilvallen. Er zijn nog te veel mensen die hun verhaal niet verteld hebben. Er moet een klimaat komen waarbij je niet in de marge van de samenleving terechtkomt als je getuigt over seksueel misbruik. Dat je niet als een sukkelaar bekeken wordt.”

Is het daarom dat u 101 getuigenissen in uw boek heeft opgenomen?

“Ja. Ik hoop dat dat andere mensen die nog met hun verhaal zitten de moed geeft om te getuigen. Mijn boek is vooral voor hen bedoeld. Ik zou niemand aanraden om het in één ruk uit te lezen. Daarvoor is het veel te pijnlijk, grijpt het te veel naar de keel. Sommige verhalen zijn zodanig hard dat ze beter niet herhaald worden, maar ze zijn wel gebeurd. Mensen moeten dat weten.”

Uw boek is een manier om dat leed te vereeuwigen?

“Ja, maar eigenlijk zou ik nog veel verder willen gaan. Ik wil al de namen van slachtoffers in gouden letters beitelen in de kerkmuren. Net zoals bij oorlogsmonumenten. Elk jaar zou er een herdenking moeten komen voor alle slachtoffers van kindermisbruik. In elk dorp zou een beeld moeten komen, waar bloemen bij worden neergelegd. Overal het opschrift: dit nooit meer.”

Heeft de Kerk voldoende toegegeven dat ze fout was?

“De ene geestelijke al meer dan de ander. Danneels heeft uiteindelijk wel een mea culpa geslagen, en ik ga hem de rust gunnen waar hij nu van geniet. Andere bisschoppen ontkenden eerst het misbruik, maar hun houding is geleidelijk aan geëvolueerd. Daar kan ik mee leven. Maar sommigen krijgen ook vandaag niet over de lippen dat ze de dingen verkeerd hebben ingeschat.”

Over wie heeft u het dan?

“René Stockman bijvoorbeeld, generale overste van de Broeders van Liefde. Een aantal jaren geleden beschuldigde hij ons er nog van een doofpotoperatie te voeren. Ik wilde zogezegd geen namen geven van slachtoffers. Ik kan u alle data geven waarop ik bij hem ben langsgeweest om de kwestie te bespreken. Dat is de wereld op zijn kop. Het is net de Kerk die naliet op te treden tegen het misbruik.”

Wanneer is voor u de strijd gestreden?

“Als de verjaringstermijn voor het seksueel misbruik van minderjarigen eindelijk wordt afgeschaft. Dat is al een eis van ons sinds 2010. Het maakt mij intens gelukkig om te horen dat de politiek daar nu werk van wil maken (deze week raakte bekend dat er een wetsvoorstel komt, nvdr.). Maar we wachten ook nog op Operatie Kelk (het gerechtelijke onderzoek naar misbruik in de Kerk, nvdr.) en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat mag ook eindelijk eens in actie schieten en het Vaticaan voor het gerecht dagen.”