Twee dagen voor hun eerste aanslag kon de politie hen stoppen

Angela Merkels ‘Wir schaffen das’-uitspraak eind augustus 2015 heeft het radicalisme in Duitsland een stimulans gegeven, stelt professor Rochtus. Amper twee maanden later werd Henriette Reker (62), toen kandidaat-burgemeester voor Keulen, neergestoken door een extreemrechtse activist omdat ze het vluchtelingenbeleid van Merkel steunde. Om diezelfde reden werd in juni 2019 de christendemocratische Walter Lübcke (65) vermoord.

Het radicalisme leeft in Duitsland nu eenmaal feller dan bij ons, zegt Rochtus. “Duitsers denken radicaler – zowel in links als rechts – en uiten dat verbaal én fysiek agressiever dan wij, brave Belgen.” Zeker in de deelstaat Saksen, waartoe Chemnitz behoort. Daarvan leeft volgens Rochtus al langer de reputatie dat er extreem gedachtegoed leeft. “Al is extreemrechts altijd in Duitsland geweest. Na de Eerste Wereldoorlog waren er ook al gewelddadige botsingen tussen rechts én links. Ook toen zijn er politici vermoord door extreemrechtse figuren.”

Volgens Thomas Haldenwang, voorzitter van de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst, beleeft extreemrechts in Duitsland een “nieuwe dynamiek”. Omdat ze zo’n goed netwerk hebben. Dat heeft te maken met sociale media, zegt Rochtus. “Het is gemakkelijker om daar gelijkgezinden te vinden. Het verspreidt zich als een lopend vuurtje en zo ontstaat een vonk die in geweld uitslaat.”(sir)