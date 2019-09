Daan geeft verrassingsconcert aan het slot van Refugee Walk in Leuven: “We kunnen meer vluchtelingen aan”

Leuven / Kessel-Lo - Aan het slot van de Refugee Walk, die Vluchtelingenwerk Vlaanderen in Kessel-lo (Leuven) organiseerde, heeft Daan zondag in de vooravond een verrassingsconcert gegeven. In de pletsende regen speelde hij onder meer ‘Refugee’ van Tom Petty and The Heartbreakers. Voor de aanvang pleitte hij voor meer solidariteit met vluchtelingen.

“We hebben een snotverwend mooi landje met een heel mooie infrastructuur en kunnen heus wel wat meer aan dan het aantal vluchtelingen dat we nu opvangen”, aldus Daan in een gesprek met Belga. “We moeten dat blijven doen, want dat maakt ons volk mooi. We hebben immers steeds nood aan input en verrijking door anderen. Laat culturen maar wat meer met mekaar samensmelten, want daar worden die rijker van. Ik doe daarom een oproep om vluchtelingen een kans te geven. Het is belangrijk dat we open blijven voor mekaar en zeker voor vluchtelingen.”

Meer dan 1.500 mensen wandelden zondag in de Leuvense regio 40 km en lieten zich daarvoor sponsoren voor een totaalbedrag van (voorlopig) 324.000 euro. Vluchtelingenwerk Vlaanderen (VV) gebruikt dat geld voor steun aan vluchtelingen die arriveren en organisaties die hen bijstaan, jobcoaches, een juridische helpdesk en lobbying.

Diverse BV’s zoals Dries Mertens steunden het initiatief. Anderen zoals Kristien Hemmerechts stapten mee.

VV-directeur Rein Antonissen zei te hopen dat de nieuwe Vlaamse regering meer geld zal uittrekken voor onderwijs en huisvesting voor wie op de vlucht is.